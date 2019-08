Motorradtreffen : Prümer Bikerclub: Treffen mit Musik

Prüm Der Prümer Motorradclub „Wäffuh“ feiert am Freitag und Samstag, 6. und 7. September, sein jährliches Treffen mit Lagerfeuer, Fassbier und Gegrilltem. In der Wäffuh-Arena im Niederprümer Gewerbegebiet bieten die Organisatoren dazu an beiden Tagen Live-Musik, die sich jeder anhören kann.