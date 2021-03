Schadenshöhe noch unklar : Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Arzfeld

Foto: Fritz-Peter Linden

Arzfeld (red) Bei einem Wohnungsbrand in der Siedlungsstraße in Arzfeld sind am Dienstag gegen 12 Uhr zwei Hausbewohner leicht verletzt worden. Laut Polizei entstand „erheblicher Sachschaden, der aktuell noch nicht genau beziffert werden kann“.

