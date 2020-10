Großkampenberg : Begehbare Geschichte – Zwei Wanderwege sind in der Eifel am Westwall entstanden

Info

Am Ortseingang von Großkampenberg aus Richtung Leidenborn beginnt der Westwall-Wanderweg Islek. Er ist in einen östlichen und einen westlichen Flügel eingeteilt. Insgesamt 16 Infotafeln auf dem zwölf Kilometer langen Wanderwegenetz erläutern den Bau der Befestigungslinie, berichten aber auch vom Leben der Eifler Bevölkerung in der Zeit des Nationalsozialismus. Zwischen 1936 und 1940 wurde die Befestigungslinie zwischen dem Niederrhein und der Schweizer Grenze unter Einsatz von rund 500 000 Menschen errichtet. Bei Großkampenberg sind unter anderem Panzerhindernisse aus Beton erhalten geblieben.

Die Gesamtkosten der Flurbereinigung, in deren Rahmen die Wanderwege ausgestattet wurden, liegen für alle Maßnahmen (Gewässerschutz, Dorfentwicklung, Westwall, Landentwicklung, Naturschutz, Landschaftspflege) bei rund 2,4 Millionen Euro, die zu 90 Prozent aus den Mitteln der EU, des Bundes und des Landes gefördert wurden. Die Gesamtverfahrensgröße betrug 482 Hektar.

Weitere Informationen bei der Touristinformation Arzfeld und im Internet: www.islek.info