Medizinerinnen über die Gründe Zwei weitere Hausärzte in der Eifel schließen

Die Welle an Hausarztschließungen in der Eifel bricht nicht ab. Erst vor wenigen Tagen verkündeten Dr. Elena Steffens-Vigilanskaa und Dr. Klaus Gerling, dass sie ihre Praxis in Pronsfeld dauerhaft dichtmachen. Der Grund: Beide Mediziner sind schwer erkrankt. Kurz zuvor gab es schlechte Nachrichten für Kassenpatienten in Speicher. Der letzte Hausarzt dort, Dr. Michael Hördt, gab an, sich zurückzuziehen und nur noch Privatpatienten zu behandeln. Über beide Fälle berichtete der TV.