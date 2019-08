Auw an der Kyll/Kyllburg Die Trennwände in zwei Bahntunneln auf dem Kylltalradweg entsprechen nicht dem Brandschutz. Seit neun Jahren plant die Bahn den Umbau und liefert immer teurere Kostenermittlungen. Letzte Schätzung: rund 300 000 Euro.

Sie ist nur etwa 1,80 Meter hoch und 138 Meter lang. Die schmale Wand im Bahntunnel bei Auw an der Kyll ist kaum mehr als ein Zaun. Trotzdem beschäftigt die Abtrennung, die Radweg und Zuggleise in der Unterführung teilt, die Behörden seit neun Jahren.

Auch zwischen dem Speicherer Bauamtsleiter Edmund Weimann und dem Unternehmen gingen etliche Briefe hin und her. Bald füllten die Unterlagen Aktenordner. Doch auch nach einem Jahrzehnt der Planung ist keine Lösung in Sicht – weder im Bitburger Land, noch in Speicher. Der Grund: Die Kosten für das Verfahren sind explodiert.

Die Bahn fordert inzwischen, dass Speicherer 135 000 Euro in die Trennwand investiert, von der VG Bitburger Land verlangt sie sogar 172 000 Euro. Statt Holzbohlen soll künftig Beton Radler und Zug trennen. Außerdem sollen Fluchttüren in die Durchgänge.

Die damalige Version, die für 36 500 Euro zu haben gewesen wäre, fand beim Unternehmen aber keinen Anklang. Und so wurde neu geplant, und neu geplant und neu geplant. Es ist, sagt Weimann, „eine unendliche Geschichte“. Nach der letzten Kostenschätzung haben die Verbandsgemeinden aber die Reißleine gezogen. „172 000 Euro für eine Trennwand – das ist mit uns nicht zu machen“, sagt Weimann. Und so haben die Speicherer und Kyllburger der Bahn einen neuen Vorschlag unterbreitet: „Wir nehmen die Bohlen einfach raus und machen aus der Wand einen Zaun.“ Kostenpunkt: etwa 40 000 Euro.

Auch der TV musste lange auf die Rückmeldung des Unternehmens warten. Die wesentlichen Fragen, also warum das ganze so teuer wurde und die Planung so lange dauerte, ließ eine Sprecherin der Bahn unbeantwortet. In ihrer Mail heißt es lediglich: „Bezüglich der künftigen Gestaltung der Trennwände haben sich die Verbandsgemeinden Speicher und Bitburger Land sowie die DB Netz AG auf gemauerte Schalungssteine, die ausbetoniert werden, geeinigt. Zur weiteren Vorgehensweise ist die DB Netz AG mit den Gemeinden, denen die Ausführung obliegt, im Gespräch.“