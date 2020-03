Pendler gen Luxemburg : Zwei zusätzliche Grenzübergänge im Eifelkreis

Bitburg/Prüm/Trier Nachdem die Bundespolizei ohne Vorankündigung ankündigte, alle Grenzübergänge im Eifelkreis nach Luxemburg bis auf den Übergang Echternacherbrück zu sperren, gibt es nun Entwarnung. Zwei weitere Grenzübergänge sollen in der Eifel ab morgen gen Luxemburg geöffnet und kontrolliert werden: Dasburg und Vianden.

Das teilt die Kreisverwaltung des Eifelkreises mit. Am Samstag hatten wir berichtet, dass nach Angaben der Bundespolizei rund 20 kleine Übergänge nach und nach mit Barrieren geschlossen werden. Neben Echternacherbrück hätte es demnach nur noch folgende Übergänge gegeben: A 64 Mesenich, B 419 Wellen, B 419 Wincheringen und B 418 Wasserbilligerbrück. Nach Interventionen durch den deutschen Botschafter in Luxemburg sowie den Eifeler Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder steht fest, dass die zusätzlichen Übergänge Dasburg und Vianden am Montag öffnen.