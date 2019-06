Tourismus : Zweite Heimat Camping Oberweis

Zweite Heimat Camping Oberweis. Foto: TV/Picasa

Oberweis (red) Seit 1984, also seit 35 Jahren, nennt die Familie Jan und Ine Schreurs den Campingplatz in Oberweis ihr zweites Zuhause. Von Anfang an haben ihnen die Landschaft und die Lage in Oberweis zugesagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken