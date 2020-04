Aktuelle Fallzahl : Zweiter Todesfall im Eifelkreis nach Corona-Infekt

ARCHIV - 04.03.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Mann zeigt kurz bevor die Corona-Ambulanz des Klinikums Stuttgart im Katharinenhospital öffnet einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2. In der Corona-Ambulanz können sich Patienten testen lassen. (zu dpa: «Krankenkassen-Chef: Keine Beitragserhöhungen wegen Corona») Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bitburg (red) Nach Angaben der Kreisverwaltung ist am Dienstag eine 89-jährige Frau im Krankenhaus Prüm an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Für den Eifelkreis ist das der zweite tödliche Ausgang von Covid 19. Am Montag war ein 81-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet gestorben, der in Gerolstein in Behandlung war.

Ob die Frau ähnlich wie der 81-jährige Mann unter schweren Vorerkrankungen litt, ist nicht bekannt. Insgesamt gibt es in der Region Trier damit bisher fünf Corona-Todesfälle. Davon drei aus dem Kreis Trier-Saarburg, zwei aus dem Eifelkreis und einer aus dem Vulkaneifelkreis.

Nach aktueller Meldung der Kreisverwaltung haben sich bisher 128 Menschen im Eifelkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Die gute Nachricht: 38 der Infizierten gelten inzwischen als genesen.