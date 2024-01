Zeuge spricht über Angeklagte „Sie ist ein Monster“: Emotionale Aussage im Totschlagsprozess

Der Mann ringt mit Worten und Tränen. „Wir haben die schrecklichsten Monate hinter uns.“ Was er meint: Im Sommer soll seine Ehefrau in Speicher von ihrer Tochter angefahren worden sein. Dabei zog sich die 59-jährige unter anderem einen vierfachen Beckenbruch und Frakturen an den Lendenwirbeln zu.