Schule : Zweiter Weg, große Chance

Neuerburg (red) Im Atrium des Staatlichen Eifel-Kollegs Neuerburg wurde der Kolleg-Jahrgang 2019 feierlich mit der Übergabe der Abiturzeugnisse verabschiedet. Mit dem Titel „Angel“ stimmte Schulleiter Jens Kemper am Klavier die Gäste auf den Festakt ein.

In seiner Begrüßungsansprache hob Kemper in Anlehnung an den Songtext von Sarah McLachlan den Mut und das Engagement der Studierenden hervor, sich ihre „Zweite Chance“, den höchsten schulischen Bildungsabschluss, das Abitur, tatkräftig und erfolgreich erarbeitet zu haben. Die allgemeine Hochschulreife auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg zu erwerben, könne einer der Umwege im Leben sein, die nicht nur zu einem Ziel führten, sondern zudem, während man sie beschreitet, den eigenen Horizont erweitert.