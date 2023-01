Zeitgeschichte : Von 108.000 deutschen Soldaten kehrten nur etwa 6000 zurück nach Hause: „Stalingrad“ gibt es heute noch

Die Stalingradkapelle bei Arzfeld in der West­eifel erinnert seit 1963 an Max Rausch. Während des Zweiten Weltkriegs verlor er sein junges Leben im Kampf um die sowjetische Stadt Stalin­grad (heute Wolgograd, Russland). Foto: Alois Mayer

Arzfeld/Daun Vor 80 Jahren, am 31. Januar 1943, kapitulierten im Zweiten Weltkrieg die deutschen Truppen in der Schlacht um Stalingrad, das heutige Wolgograd in Russland. Viele Soldaten starben dort oder galten nach Kriegsende als vermisst. Bis heute wird auch in der Eifel der Opfer gedacht. Bei Arzfeld errichtete der Bruder eines Gefallenen eine Kapelle.

Weihnachten 1942. Familie Schneider aus Daun hat den Christbaum geschmückt. Ein Teller mit Süßigkeiten steht auf dem Tisch. Auf dem Herd brutzelt ein kleiner Schweinebraten, den Frau Schneider trotz Lebensmittelknappheit noch gekauft hatte. Auf der Kommode das Bild eines hübschen und stolzen Sohnes in Uniform. Die Gedanken der Eltern sind bei ihm, sie erflehen für ihn Gottes weihnachtlichen Segen.

3000 Kilometer von Daun entfernt sitzt ihr Sohn Lukas Schneider, Obergefreiter der Artillerie, in einem Unterstand in Stalingrad (Sowjet­union, heute Russland). Dort gibt es weder einen Festbraten, noch einen Weihnachtsbaum. Der 22-Jährige friert. Er hat Hunger und Angst. Läuse­bisse jucken ihn. Und seine Gedanken sind bei seinen Eltern in Daun. Ob es ihnen gut geht? Lange hat er nichts mehr von ihnen gehört.

Lukas Schneider aus Daun, geboren am 24. Mai 1920, vermisst seit 6. Januar 1943 bei Stalingrad (Russland). Foto: Alois Mayer

Weihnachtslied aus Lautsprechern

Dann knarzt das Radio: „Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: In Stalingrad ist es weiterhin ruhig.“ Tatsächlich, für einige wenige Stunden ist es ruhig. Nur ab und zu unterbricht etwas Störfeuer die klirrende Kälte, und Leuchtkugeln erhellen den grauschwarzen Winter­himmel. Irgendwo in den Ruinen der zerstörten Stadt sind Lautsprecher. Russische Musik. Ständig unterbrochen von russischer Propaganda. Doch plötzlich verstummen auch diese, und die Melodie von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ erklingt.

So meldeten es zumindest mehrere Nachkriegsberichte. Doch es blieb weder eine stille noch eine heilige Nacht. Der Krieg beendete die kurze Atempause. Gewehrschüsse und Artillerie kehrten die frohe Weih­nachts­botschaft ins infernalisch Tödliche.

Wenige Tage vorher noch hatte Lukas Schneider Hoffnung, seine Lage würde sich bessern. Die Panzergruppe Hoth hatte sich mit 130 Panzern und 60.000 Soldaten dem Stalingrad-Kessel genähert. 48 Kilometer davor kam der Befreiungs­versuch ins Stocken, wurde von den Russen zurückgeschlagen. Das Sterben in der Stadt ging unaufhaltsam weiter. 1600 deutsche Soldaten starben jeden Tag – in Kämpfen, durch Hunger und Kälte. Unter ihnen war auch Lukas Schneider, der den Neujahrstag 1943 nicht mehr erlebte.

Bildhauer Pit Weiland aus dem Eifel­ort Irrhausen fertigte diese eindrucksvolle „Stalingradmadonna“. Foto: Alois Mayer

Der Eifeler Michael Rausch erfüllt ein Versprechen

Mit Lukas harren weitere 300.000 deutsche und verbündete Soldaten in der Stalingrad-Falle. Einer von ihnen ist Max Rausch aus Arzfeld (Eifelkreis Bitbutg-Prüm). Es sind schon viele Monate vergangen, seit er zum letzten Mal in seinem Geburts­ort war und am Tisch seiner Eltern gesessen hat. Damals war auch sein Bruder Michael auf Front­urlaub, ebenfalls Soldat in den Weiten Russlands. Wie hatten beide sich umarmt, was hatten sie nicht alles zu berichten, von Schikanen ihrer Vorgesetzten, von den Schrecken der Kämpfe, von gefallenen Kameraden, von Hunger, Not und Elend. Mit Tränen in den Augen nahmen sie Abschied von ihren Eltern, von Freunden und Verwandten. Mit kräftigem Händedruck versprachen sich dann die beiden Brüder, in Arzfeld am Spodenkreuz einen Gedenkstein zu errichten, falls einer von ihnen nicht aus dem Krieg zurückkommen würde.

Obergefreiter Max Rausch kehrte nicht mehr heim. Sein junges Leben ließ er im Kessel von Stalingrad. Für die Eltern galt er als vermisst. Jahrelang hofften die Angehörigen auf seine Rückkehr, auf irgendeine Nachricht von Max. Doch vergebens. Von den 108.000 Soldaten der deutschen 6. Armee, die im Winter 1943 in Stalingrad kapituliert hatten, kamen bis 1955 nur etwa 6000 zurück. Auch bei diesen letzten aus Russland heimkehrenden Gefangenen war Max nicht dabei.

Bruder Michel löste sein Versprechen ein. Doch anstelle eines schlichten Gedenksteins erbaute zwischen Arzfeld und dem Nachbar­ort Irrhausen eine kleine Kapelle. Auf einer Steinplatte an einer Seitenwand ist deren Widmung zu lesen: Den Gefallenen und Vermissten von Stalingrad. Erbaut 1963 von Michael Rausch.