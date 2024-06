Schicksalsjahre 1944/45 Von beschwerlicher Flucht und verdunkelten Fenstern

Info

Der Zweite Weltkrieg. Am 6. Juni 1944 beginnt die Operation Overlord, die alliierte Landung in der Normandie, und mit ihr der Anfang vom Ende der Nazi-Herrschaft. Die Anti-Hitler-Koalition errichtet im Westen Europas eine zweite Front gegen Nazi-Deutschland. Schon vor der Bodenoffensive überziehen die Alliierten Deutschland mit Luftangriffen. Davon ist auch die Region Trier betroffen. Von Mai 1944 bis Januar 1945 gab es in Trier und Umgebung mehr als 40 Attacken von Bombern, die teils verheerende Folgen hatten. Auch die Bodentruppen nähern sich immer weiter der Region. Der Trierische Volksfreund wird sich in den kommenden Monaten in der Serie „Schicksalsjahre 1944/45: Als der Krieg in die Region kam“ mit diesen Ereignissen auseinandersetzen. Deshalb sucht die Redaktion nach Zeitzeugen und Foto-Dokumenten. Wer Fotos aus (Familien-)Archiven beisteuern oder der Redaktion Zeitzeugen vorstellen möchte, meldet sich bitte unter trier@volksfreund.de