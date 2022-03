Zweiter Weltkrieg : Kriegsende ’45 in der Eifel: Zeugen melden sich

In der Eifel während der Kämpfe 1944/1945: die Tiergartenstraße in Prüm. Foto: US Army

Buchet/Habscheidermühle Großes Echo: Manfred Klein und Robert Fuchs arbeiten, wie kürzlich berichtet, an einem Film über das Ende des Zweiten Weltkriegs in der Eifel. Auf unseren Artikel darüber erhielten sie sehr viele Rückmeldungen – und führen schon die ersten weiteren Interviews.

Der Krieg, so die düstere Erkenntnis, ist zurück in Europa, seine Folgen sind grausam, und sie werden lange nachwirken. Das zeigt, am Beispiel des gerade jetzt so fern scheinenden Zweiten Weltkriegs, auch die Arbeit von Manfred Klein aus Buchet und Robert Fuchs aus Habscheidermühle: Die beiden sitzen nach wie vor am zweiten Teil ihrer Dokumentation über die Ardennen-Offensive im Dezember 1944. Mit dem ersten haben sie bereits viele Menschen, wie mehrfach dokumentiert, beeindruckt.