Zwischen Bauarbeitern und Römern : Archäologen begleiten Straßenaubau in Bitburg

Die Römerstraße: In etwa da, wo heute die B 51 verläuft, verlief auch die Trasse der Römerstraße zwischen beiden Städten. Die Strecke war rund 150 Kilometer lang und ein Teilstück der Via Agrippa, eines römerzeitlichen Fernstraßennetzes, das von Lyon ausging.

Und auch im heutigen Bitburg verlaufen viele Hauptverkehrsachsen auf einst römischen Wegen, zum Beispiel über jene schnurgerade Achse, die sich über die Kölner, Haupt- und Saarstraße durch ganz Bitburg zieht.

Unter der B 51 liegen bis zu sieben andere Straßen – mittelalterliche, fränkische und eben römische. Man fand beim Ausbau der Straße 1957 sogar zwei bis drei Römerstraßen übereinander unter der heutigen Römerstraße. Von der Sohle der untersten Schicht bis zur Decke der B 51 sind das etwa 7,60 Meter.



Der Vicus Beda: Die Stadt Bitburg geht auf eine rund 2000 Jahre alte römische Gründung zurück: Der Vicus Beda war ursprünglich eine Raststation auf dem Weg von Trier nach Köln.

Es war ein Platz zum Übernachten nach einem Tagesmarsch von etwa 30 Kilometern. Denn das römische Bitburg war ein Straßendorf. Vor Ort gab es alles, was Reisende so brauchten: Herbergen, Tavernen, Sattler, Hufschmiede. Und sogar ein Theater soll es gegeben haben, wenngleich Archäologen es noch nicht verorten konnten. So ist es nicht verwunderlich, dass hier in der Eifel besonders viele römische Relikte zu finden sind.

Bisherige Grabungen: Bei Grabungen kommt immer wieder Römisches zum Vorschein. So sicherten Archäologen 2016 am Pintenberg, direkt neben der Kölner Straße, Münzen und Keramik aus dem dritten und vierten Jahrhundert sowie die Reste einer spätantiken Mauer.

Während von dem im vierten Jahrhundert erbauten Römerkastell Teile der Mauer und Reste der 13 Befestigungstürme erhalten sind, wissen die Archäologen über die genaue Ausdehnung des Dorfs nur: Es war größer als das Kastell – und wurde um 275 nach Christus zerstört. Das Kastell, das nach der Zerstörung des Vicus Beda rund um den oberen Bereich der Hauptstraße zum Schutz gebaut wurde, war kleiner als das Dorf. Das ist durch Funde belegt, die aus dem ersten und zweiten Jahrhundert stammen – also der Zeit vor dem Bau des Kastells.

So hatten Archäologen bereits am Spittel, also südlich des Kastells, Reste langer, schmaler Holzhäuser aus der Zeit des Vicus gefunden, die in Lehmfachwerk-Bauweise errichtet worden waren.

Man darf also gespannt sein, was die Archäologen in der Kölner Straße sowie rund um die Liebfrauenkirche finden könnten. Man erwartet Erkenntnisse über das Reste einer spätrömischen/frühmittelalterlichen Gruppensiedlung (Castrum).

