Polizei : Zwischen Bitburg und Oberweis: Zwei Verletzte bei Unfall auf B 50

Bitburg. Bei einem Unfall auf der B 50 zwischen Bitburg und Oberweis wurden am Montagmorgen gegen 7 Uhr zwei Autofahrer leicht verletzt. Eine Fahrerin, die mit ihrem Auto in Richtung Oberweis unterwegs war, kam laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Kleintransporter kollidierte.

Ein nachfolgendes Auto konnte den Wagen noch ausweichen, streifte dabei aber selbst die Leitplanke. Die Autofahrerin des ersten Autos und der Fahrer des entgegenkommenden Transporters wurden leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeuge entstand insgesamt ein Schaden in rund 10 000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Zur Zeit wird der Verkehr einspurig daran vorbeigeleitet. In Kürze soll die einspurige Sperrung aufgehoben werden.