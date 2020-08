Sandra Junk ist seit 2017 Wehrführerin in Seffern : Zwischen Stöckelschuh und Feuerwehrstiefel

Info

Sandra Junk, 42, lebt seit ihrer Kindheit in Seffern. Als Fleischereifachverkäuferin arbeitet sie in einer Metzgerei in Nattenheim, wo sie bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit als Feuerwehrfrau unterstützt werde: „Wenn ich einen Einsatz habe, springt meine Chefin für mich ein. Sie ist sehr verständnisvoll.“ Ihr Dienstgrad bei der Feuerwehr lautet Löschmeisterin. 1988 trat sie in die Jugendfeuerwehr ein, 1995 in die Freiwillige Feuerwehr Seffern. Seit 2017 ist sie stellvertretende Wehrführerin. Ehemann und Sohn sind ebenfalls in der Mannschaft aktiv.