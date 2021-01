Familie : Zwischen Heim-Unterricht und Kleinkindbetreuung

ILLUSTRATION - Zum Themendienst-Bericht vom 14. Januar 2021: Viele berufstätige Eltern sind jetzt mit Homeschooling beschäftigt. Um Verdienstausfälle aufzufangen, können sie Kinderkrankentage einsetzen. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++ Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Eifelkreis Die Einschränkungen der Corona-Zeit treffen fast alle Menschen, auch und im Besonderen Familien. Was Schulschließungen, Kindergartenbeschränkungen, Homeoffice und Homeschooling im Alltag bedeuten, hat ein Ehepaar mit vier Kindern aus dem Prümer Raum erzählt.

Sie habe lange mit sich gekämpft, ob sie sich bei der Zeitung melden soll, sagt Monika Müller (Namen von der Redaktion geändert). Doch schließlich hat sie es doch getan und den TV zu einem Gespräch in ihr Haus eingeladen. Mit Namen möchte die Familie aber dennoch nicht genannt werden, denn zwei ihrer vier Kinder sind Pflegekinder und müssen mit ihrer Identität besonders geschützt werden.

Bei dem Gespräch ist die meiste Zeit nur der jüngste Sohn der Familie dabei. Er ist 14 Monate alt und sehr lebhaft. Immer wieder zieht er die Aufmerksamkeit der Erwachsenen auf sich.

Was Monika Müller letztendlich bewogen hat, sich beim TV zu melden sind, wie sie es selber sagt, „sehr ablehnende“ Reaktionen in der Kindertagesstätte, wo sie ihre kleine Tochter keineswegs täglich, aber doch ab und zu gerne abgegeben hätten. „Regelbetrieb bei besonderem Bedarf“ heißt es dort derzeit. Aber, so das Empfinden von Monika Müller, werde ihr „besonderer Bedarf“ nicht als solcher anerkannt. Denn sie ist nicht berufstätig, sondern kümmert sich daheim um ihre vier Kinder.

„Aber ich habe trotzdem ein Betreuungsproblem“, sagt sie. Denn die zwei älteren Kinder, die noch beide die Grundschule besuchen, müssen morgens im Homeschooling beschäftigt werden. Denn das ist, wie Monika Müller es sagt, Unterricht in Eigenregie. „Wir bekommen eine Art Stundenplan zur Erledigung. Zudem ist an manchen Tagen eine Stunde Videokonferenz als Unterstützung“, beschreibt sie die Anforderung.

Und das sei nicht einfach, weil beide intensiv begleitet werden müssen, damit das auch wirklich gut klappt. Schon dann sei es schwierig neben den Schulkindern auch noch den Bedürfnissen eines Kleinkind und ein Kindergartenkind gerecht zu werden.

Ganz kompliziert werde es aber, wenn, so wie es in den vergangenen Tagen öfter vorgekommen ist, Arzttermine mit den Kindern anstehen. Dann wäre es schön, wenn zumindest das Kindergartenkind betreut werden könnte. „Sonst muss ich mit vier Kindern zum Arzt fahren“, sagt die Mutter. Und das sei ja auch nicht erwünscht. Ebensowenig wie beim Einkaufen, dort sollte man ja auch nicht in größerer Gruppe den Laden betreten.

„Ich habe ein Betreuungsproblem“, sagt Monika Müller immer wieder, obwohl sie nicht berufstätig ist. Sie fühlt sich als Hausfrau an den Pranger gestellt, wenn sie ab und zu ihr Kind in die Kita bringen möchte.

Am Anfang habe es geheißen, dass alle zusammenhalten. „Davon ist nichts zu spüren“, bedauert sie. Ihr Mann Klaus versucht, sie so weit wie möglich zu unterstützen. Er arbeitet im Wechsel mit Kollegen mal im Büro, mal daheim. Doch auch das sei schwierig. Konzentrierte Arbeit sei ein Problem. Auch die Großeltern wären immer wieder zur Stelle. Aber auch die sind noch berufstätig und haben nicht immer Zeit. Ganz davon abgesehen, dass wegen der Ansteckungsgefahr davon abgeraten wird, die Kinder zu den Großeltern zu bringen.

Was der Familie auch zu schaffen macht ist der fehlende Ausgleich. „Wir gehen gerne schwimmen“, sagt Klaus Müller. Doch das sei derzeit ja auch nicht möglich. Natürlich könne man viel rausgehen. Aber es fehle für Kinder und Eltern der Ausgleich durch Kontakte „zu lieben Menschen“. Das sei schon schade, auch wenn Langeweile bei vier Kindern letztendlich nie aufkomme. Förderangebote und Freizeitbeschäfigungen wie Sport besonders für die Älteren, all das finde ja zur Zeit nicht statt.

„Es ist nicht so, dass wir jeden Tag auf dem Zahnfleisch gehen“, aber es werde immer schwieriger, sagt das Ehepaar. „Die schönen Momente als Familie werden aber immer seltener“. Und was sich Monika Müller vor allem wünscht, ist, dass der Bedarf von Familien mehr in den Fokus rückt, auch, wenn nicht beide Eltern arbeiten.

Dass Familien derzeit unter besonderen Belastungen stehen, bestätigt auch Heide Schmidtmann vom Kinderschutzdienst der Caritas. „Es ist extrem schwierig, achtsam miteiander umzugehen“, sagt sie. Sie rät allen Familien, sich wo es irgendwie möglich ist, Raum zu schaffen für Erholung.