Budenzauber : „Weihnachtliches Bitburg“ läuft bisher überwiegend gut – noch eine Woche Stände in der Fußgängerzone (Fotos)

Bitburg Trotz schlechten Wetters und Corona-Pandemie ist die Zwischenbilanz des Weihnachtsmarkt-Ersatzes positiv – allerdings mit Ausnahmen.

Weihnachtsmarkt oder nicht Weihnachtsmarkt? Das ist in diesem Dezember die allzeit präsente Frage. In Bitburg hat der Gewerbeverein früh eine Alternative entwickelt: Unter dem Motto „Weihnachtliches Bitburg“ stehen seit dem 27. November Buden in der Fußgängerzone verteilt, am Spittel und Petersplatz gibt es zudem gastronomische Angebote unter 2G-Bedingungen.