(ct) Rekord! Das konnte Karin Becker-Bujara (zweite von rechts) bei der Weihnachtsbaumaktion vermelden. Mehr als 1200 Geschenke im Wert von mehreren tausend Euro wechselten in diesem Jahr den Besitzer.

„Alle Wünsche wurden erfüllt“, resümierte die Organisatorin. Bei der Weihnachtsbaumaktion beschenken Bürger aus der Eifel Mitmenschen, die sich in Not befinden. Insgesamt gibt es acht Wunschbäume von Bollendorf bis Bleialf, an die Bedürftige ihre Wünsche hängen. Diese werden mitgenommen und erfüllt. Wer beschenkt wird, entscheidet dabei der Caritasverband um Mathilde Geimer (zweite von links). Dies waren in diesem Jahr 24 Familien mit 55 Kindern und 17 Senioren.