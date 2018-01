später lesen Veranstaltung 1200 Leute feiern Ü-30-Party FOTO: Von Markus Angel Teilen

(ang) Stimmung top, Musik auch: Bei der Ü-30-Party der Bitburger Feuerwehr in der Stadthalle feiern mehr als 1200 Gäste. „So was könnten die ruhig viermal im Jahr veranstalten“, sagt eine Besucherin. Die bis in den letzten Winkel gefüllte Stadthalle bebt und rockt an diesem Samstagabend bis tief in den Morgen. Nicht alle Gäste sind „Ü30“, auch etliche Unter-30-Jährige zieht es zu der Traditions-Party. Die professionelle Light- und Lasershow und das abwechslungsreiche Musikprogramm hält die Gäste bis in den Morgen in Feierlaune. Von Markus Angel