(red) 18 Schüler der Klassen 9a und 9b der Drei-Maare-Realschule plus Daun haben am Internationalen Mathematik-Teamwettbewerb ,,Bolyai`` teilgenommen. Das Team „Die Quadratwurzeln“ mit Anna, Kevin, Annalena und Felix haben den 14. Platz in ihrer Klassenstufe belegt. Das ist besonders bemerkenswert, da die Schule die einzige Realschule innerhalb der Konkurrenz war. ⇥Foto: SCHULE