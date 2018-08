140 gemeinsame Jahre Bettinger Vereinsgeschichte

Der Sportverein SV Bettingen wird 90 – und die hat ihr „50-Jähriges“ überschritten. Gefeiert wird ab diesem Freitag.

Die Prümtalgemeinde feiert das zusammen schon mehr als 140-jährige Bestehen von Sportverein und DJK. Ort des Festgeschehens: der Dorfplatz. Den Gastgebern werden die anderen Vereine der Pfarrgemeinde Bettingen tatkräftig zur Seite stehen.

Geschichtlich sind beide Jubilarvereine eng miteinander verwandt. 1928 wurde der heutige Sportverein als „DJK Bettingen 1928“ gegründet und spielte Fußball. Als in den Jahren 1933 bis 1945 dann die DJK verboten worden war, wurde aus dem damaligen DJK-Verein dann der „SV Bettingen 1928“. Als dann 1965 durch den damaligen Pastor Josef Basler das Jugendheim in Bettingen eröffnet wurde, gründete sich im September 1967 die DJK Bettingen 1967.

Sie sollte keine Konkurrenz für den Sportverein sein, sondern mit ihm zusammenarbeiten. Die DJK Bettingen legte den Schwerpunkt auf den Saalsport und bot etwa Tischtennis und Judo sowie im kulturellen Bereich das Laienspiel an. Ein Jahr später wurde dann die Abteilung Volkstanz und 1970 eine Luftgewehrschützen-Abteilung gegründet.

Nun wird gefeiert – und zwar ab Freitag, 3. August, bis zum Sonntag, 5. August. Eröffnet wird das Fest am Freitag, 3. August, um 20 Uhr mit einer Happy Hour. Ab 21 Uhr spielt die Band „De Schouuten“ zum Konzert auf dem Festplatz.

Am Samstag, 4. August, geht es um 16 Uhr zunächst auf den Sportplatz zu einem Fußballspiel der Seniorenmannschaft der SG BO gegen die U19 vom TSV Gau-Odernheim. Um 18 Uhr ist dann der Empfang der Ehrengäste im Jugendheim mit einem Glas Sekt. Anschließend geht es zum Frenkinger Platz in der Dorfmitte, wo der Kommersabend beginnt. Dort ist ab 20 Uhr ist eine Power-Point-Präsentation der Jubilarvereine auf Großleinwand zu sehen. Musikalisch wird die Veranstaltung von den Kirchenengeln und dem Chor „tonArt“ umrahmt.

Ab 21 Uhr spielen „De Hofnarren“. Der Vorverkauf der preisermäßigten Karten läuft bereits;in den Köhlerstuben Oberweis, dem Gasthaus Ambros in Bettingen und der Bäckerei Flesch in Oberweis.

Das Programm am Sonntag, 5. August, beginnt um 10 Uhr mit einem festlichen Hochamt unter Mitwirkung des Kirchenchors „Cäcilia“ Bettingen-Oberweis in der Pfarrkirche. Danach geht es zum Frühschoppen auf dem Festplatz, der musikalisch durch den Musikverein Bettingen-Oberweis-Utscheid gestaltet wird. Ab 12 Uhr gibt es Mittagstisch. Höhepunkt des Tages: Gegen 12.40 Uhr macht die Radveranstaltung „Vor-Tour der Hoffnung“ in Bettingen für eine knappe Stunde auf dem Festgelände Station. Es ist die größte Benefiz-Radtour in Deutschland, die sich der konkreten Hilfe für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder verschrieben hat. Hierbei gibt es Gelegenheit, mit bekannten Personen aus Politik, Wirtschaft, Medizin, Sport und Showbusiness ins Gespräch zu kommen wie unter anderem auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Zum Abschluss wird bei Kaffee und Kuchen für Unterhaltung gesorgt. Es treten Tanzgruppen auf, und auch eine Kinderbelustigung wird angeboten. So klingt das Jubiläumsfest gemütlich aus.