15-Jähriger verletzt sichbei Unfall mit Rasentraktor

Der 15-Jährige war nach Angaben der Beamten in der Straße „Auf dem Deich“ unterwegs als sein Traktor immer schneller wurde. Der junge Mann schaffte es offenbar nicht mehr zu bremsen und knallte gegen einen abgestellten Wagen. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Hubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen schwebt er nicht in Lebensgefahr.

Der Traktor sollte für die Bollendorfer Fastnacht vorbereitet werden.