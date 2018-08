später lesen FESTIVAL 20 000 Leute feiern am Echternacher See FOTO: Teilen

(red) Mehr als 20 000 Musikfans feierten am Wochenende beim Festival e-Lake in Echternach. Die Stimmung sei gut gewesen, besonders am Samstagabend, berichtet Jempi Hoffmann vom Orga-Team. Schließlich habe man „super Wetter“ am Echternacher See.