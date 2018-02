40 Jahre Küsterin und Mama der Messdiener

(red) Gertrud Klankert sorgte 40 Jahre als Küsterin für den letzten Schliff bei allen Gottesdiensten und Veranstaltungen in der Pfarrkirche Sankt Martin und das mit großer Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Eifer. Mit einem feierlichen Gottesdienst unter Mitwirkung des Projektchores wurde Getrud Klankert verabschiedet. Zelebriert wurde die Messfeier von Pastor Bertold Fochs und Clemens Schuler. „Mit Leib und Seele war sie Küsterin“ so Pastor Fochs in seiner Dankesrede. Zudem war Gertrud Klankert immer Ansprechpartner für die Besucher und Gäste der Kirche. Darüber hinaus kümmerte sie sich um die Vorbereitung der Gottesdienste, den Blumenschmuck und war vier Jahrzehnte die „Mama“ der Messdiener. Beim anschließenden Empfang dankten Pastor Clemens Schuler, Gisela Baur für den Pfarrgemeinderat, Beigeordneter Wilfried Kootz für die Ortsgemeinde und die örtlichen Vereine sowie Klaus Göbel Baur für den Kirchen- und Projektchor der scheidenden Küsterin für ihr vielfältiges Engagement und Tun rund um den Kirchendienst in Bickendorf. Nachfolgerin als Küsterin ist Elisabeth Kloos. ⇥Foto: Gemeinde