(red) Der Eifelverein Neuerburg lädt für Dienstag, 6. November, zu einer Aktivwanderung ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Marktplatz in Neuerburg. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Lahr, wo die etwa 16 Kilometer lange Wanderung startet.