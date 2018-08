7500 Euro für weniger Ruhe

Am Dockendorfer Kirchturm fehlt was. Die Uhr ist weg. Ganz weit weg. Seit mehr als sechs Wochen. Und zwar in Bayern. Ganz genau im Roggenburger Ortsteil Biberach. Dort werden Experten das Stück noch einmal in Gang bringen. Denn die Uhr ist schon seit fast einem Jahr kaputt.

Weshalb sich der Dockendorfer Pfarrgemeinderat dazu entschloss, die Uhr reparieren zu lassen. Doch diesen Plan umzusetzen, war gar nicht so leicht. Denn nach Auskunft der Experten in Biberach sollte eine Reparatur 6500 Euro kosten.

Geld, das die Pfarrgemeinde nicht hat und das Bistum nicht zahlen wollte. Begründung: „Turmuhren gehören wie Orgeln oder Inventar zu Ausstattungsgegenständen und werden gemäß den aktuellen Bistums-Baurichtlinien grundsätzlich nicht bezuschusst. Sollte es eine besonders wertvolle historische Uhr sein, so erfolgt unter Umständen eine Bezuschussung seitens der Denkmalpflege. Dies ist aber in der Regel nicht der Fall, da die Uhren nicht denkmalswert sind.“ Das trifft auch den Zeitmesser aus Dockendorf zu. Er stammt aus den 60er Jahren, ist eben keine Rarität. Aber, wie Bürgermeister Stefan Rodens sagt, sei die Uhr vielen eben ans Herz gewachsen. „Viele vermissen den Glockenschlag. Und mir fehlt die Uhr auch.“

Deshalb sammelte die Pfarrgemeinde Geld bei den Bürgern. Zudem gab es einige Sponsoren, die größere Beträge gaben. 7500 Euro kamen zusammen. Eigentlich mehr als veranschlagt. Doch inzwischen habe sich, so Rodens, herausgestellt, dass auch das Zifferblatt defekt sei. Daher könne man das zusätzliche Geld wohl gebrauchen. Und eventuell auch für ein kleines Fest, wenn die reparierte Uhr zurück und wieder eingebaut ist. „Im Oktober könnte es so weit sein“, sagt Rodens. Und dann läuten die Glocken wieder zur vollen Stunde. Und in Dockendorf ist es vorbei mit der Ruhe.