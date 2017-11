81-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Kyllburg

Kyllburg (cha) Ein 81-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Landesstraße 34 bei Kyllburg ums Leben gekommen. Darüber berichtete der TV bereits am Montag.

Jetzt gibt es neue Informationen darüber, was passiert ist: Nahe der Abzweigung nach Kyllburgweiler ist der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden BMW Kombi frontal zusammengeprallt. Als der Notarzt kam, war er schon tot. Fahrer und Beifahrer des BMW erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

An Auto und Motorrad entstand Schaden von etwa 25 000 Euro. Die L 34 blieb während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Zum Hergang des Verkehrsunfalles liegen der Polizei weiterhin keine Erkenntnisse vor. Zeugen könnten helfen.

Hinweise an die Polizei Bitburg unter Telefon: 06561/96850