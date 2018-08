In Matzen konnte der neue Dorfplatz, der „Bour“, aufgrund von Verzögerungen bei den Baufirmen in den Sommerferien nicht ganz fertig gestellt werden. „Es fehlen noch Buswartehäuschen und Brunnenanlage“, sagt Ortsvorsteher Hermann Josef Fuchs.

Der Platz könne aber dennoch schon als Bushaltestelle genutzt werden. Für die Matzener Kinder bedeutet das, dass ab Schulbeginn am Montag, dem 6. August, die Schulbusse in Matzen ausschließlich am neuen „Bour“ an- und abfahren.