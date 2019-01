später lesen Show Abba Gold kommt nach Echternach FOTO: Jan Kocovski Photography FOTO: Jan Kocovski Photography Teilen

Sie ist eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten und liefert mit ihren unsterblichen Hits den Sound für Generationen. Die Tribute Band Abba Gold kommt mit ihrer Show nach Luxemburg. Mit Hits wie „Thank you for the music“, „Dancing Queen“, „Waterloo“ und vielen mehr lassen die vier Musiker die Zeiten von Abba am Mittwoch, 16. Januar, im Trifolion in Echternach aufleben.