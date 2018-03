später lesen Show Musiker zeigen ABBA Gold Show Teilen

(red) Das Ensemble der ABBA Gold Show gastiert am Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr, in der Karolingerhalle. Die Band spielt Ohrwürmer und Glamour-Pop der berühmten schwedischen Band. Karten gibt es im Vorverkauf ab 32,95 Euro inklusive aller Gebühren(erhöhte Abendkassenpreise) in Prüm in der Buchhandlung Hildesheim, Lotto Robiller Rewe-Center sowie in allen bekanntenVorverkaufsstellen.