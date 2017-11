Speicher (red) Die Frauen der Bastelgruppe Speicher laden ein zum Adventbasar am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, jeweils ab 14 Uhr im Pfarrheim Speicher. Viele Geschenkideen warten auf die Besucher.

Am Sonntag werden in gemütlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen serviert. Außerdem unterhalten das Jugendorchester und die Blockflötengruppe des Musikvereins Speicher die Gäste mit weihnachtlichen Klängen. Der Erlös geht an soziale Zwecke.