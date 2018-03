später lesen Brauch Adventsfenster in Zendscheid FOTO: Rudolf HOESER / TV FOTO: Rudolf HOESER / TV Teilen

(rh) Die Menschen in Zendscheid haben die Adventszeit sehr intensiv erlebt: An jedem Abend des Adventes wurde in einem anderen Haus des Ortes ein Fenster im Adventskalender geöffnet.