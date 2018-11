später lesen Benefiz Adventskalender des Lions Clubs Bitburg-Prüm ist wieder da FOTO: TV / Hein Röhrs FOTO: TV / Hein Röhrs Teilen

(red) Der Adventskalender – jeder ist ein Los – wird zum Preis von fünf Euro je Kalender verkauft und ist bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Volksbank Eifel e.G. in Bitburg und Prüm, Haus der Jugend in Bitburg, Buchhandlung Hildesheim in Prüm, Autohaus Baltes in Prüm und Niederprüm.