Adventskonzert in Bickendorf

Wie in den Vorjahren findet der Weihnachtsbaumverkauf in Bickendorf am Sonntag, 2. Dezember, von 13 bis 17 Uhr im Rahmen des Adventsmarktes statt. In diesem Jahr nicht auf dem Kirchplatz, sondern bei der Scheune bei Familie Lill in der Burgstraße.