Bitburg-Mötsch (red) Der Adventsnachmittag des KV Muatentrappler Mötsch ist am Sonntag, 10. Dezember, ab 14 Uhr in der Reithalle in Bitburg-Mötsch. Der Kindergarten Mötsch tritt um 15 Uhr auf; um 17 Uhr kommt der Nikolaus.