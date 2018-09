später lesen FREIZEIT Akrobatik und Zauberei beim Zirkusworkshop Teilen

Der Jugendraum Neuerburg lädt zusammen mit dem Circus ZappZarap am Wochenende 28., bis 30. September zu einem spannenden Zirkuswochenende in Neuerburg in der Stadthalle ein. An dem Projektwochenende werden unter dem Motto „Kannst du nicht war gestern“ spannende und vielseitige Workshops angeboten.