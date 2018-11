später lesen HOBBY Akteure zeigen Komödie Teilen

(red) Die Theatergruppe der Nimsnarren zeigt den lustigen Dreiakter „Oh mein Gott, Herr Pastor“ von Carsten Schreier in der Nimstalhalle in Niederweis. Vorstellungen sind an den Samstagen, 10. und 17. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 18. November, um 18.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher.