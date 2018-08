Geringe Vergütungen durch die Krankenkassen, ein hoher bürokratischer Aufwand und fehlende Arbeitskräfte seien Probleme in der Branche. Claudia Mulbach, die in Bitburg eine Praxis für Physiotherapie und Osteopathie betreibt, beteiligt sich an der bundesweiten Aktion: „Viele gute Leute in der Region gehen nach Luxemburg.“ Das liege an den „extrem niedrigen Durchschnittslöhnen“.