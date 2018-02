später lesen Musik Akustik-Konzert mit Freaky Voices Teilen

Das Ende 2017 verschobene Konzert der Freaky Voices wird am Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, im Festsaal des Hauses Beda nachgeholt. Einlass: 19.30 Uhr. FreakyVoices – das sind Frank Rohles, international bekannt aus dem Kölner Queen Musical „We will rock you“, und durch seine Arbeit für Brian May (Queen) und als Gitarrist zahlreicher Live- und Studio-Produktionen im In- und Ausland, sowie Marco Lehnertz, Gewinner des Castings „Söhne gesucht“ der Söhne Mannheims sowie unter anderem Keyboarder bei Jupiter Jones und am Theater Trier.