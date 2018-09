später lesen NATUR Alle wandern mit in Mettendorf Teilen

(red) Auch der Eifelverein Neuerburg macht mit beim Bezirkswandertag in Mettendorf am Sonntag, 9. September. Start zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 9.30 Uhr am Marktplatz in Neuerburg. Auf die Strecken geht es um 10 Uhr.