Alles wird gut, oder?

Konversion

Zum TV-Bericht: "Ein Kapitel Bitburger Geschichte geht zu Ende" (TV vom 7. November) schreibt dieser Leser:

Die Geschichte mit den Amerikanern ist vorbei, aber die mit den Bitburgern? Da bin ich mir nicht so sicher.

Was nun? Ok, die Sache ist der Bima (Bundesanstalt für Immobilien, besteht seit 2005, früher Bundesvermögensamt) übergeben worden. Die Bima ist gegründet worden mit dem Hintergedanken durch moderne Managementmethoden Verwaltungskosten zu sparen.

Jetzt können die Gutachter gutachten, die Planer planen, die Investoren investieren, die Steuerzahler ihren Teil beisteuern.

Bin ja wirklich mal gespannt, wie diese Geschichte endet. Sorry, aber ich glaube an kein Happy End, sondern ein Horrorende wie beim Nürburgring: Millionenschwere Karuselle und keine Ahnung. Das überlasse ich lieber den Experten.

Karl-Heinz Stolz, Irrel