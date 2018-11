später lesen Schule Allround-Talent zu Gast in Neuerburg FOTO: TV / Anne Mayer FOTO: TV / Anne Mayer Teilen

(red) Der Autor Ibrahima „Ibo“ Ndiaye besuchte die Grund- und Realschule Plus in Neuerburg. Ibo tanzte sich durch die Kinderschar nach vorne und gesellte sich mitten unter sie. Er begann, von seiner Kindheit mit vielen Geschwistern, unendlich vielen Namen des Königshauses, von Schulen unter freiem Himmel und den Abenden im Kreise der Familie in Afrika zu erzählen.