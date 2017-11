Als die Stadthalle noch keinen Namen hatte

Zurückgeblättert: Der TV schaut in seiner Reihe ein Jahrzehnt zurück - in Zeiten, als ein Bitburger Großprojekt noch im Bau war und eine Junge in Speicher verschwand.

Bitburg/ARZFELD/SPEICHER (mey) Der Trierische Volksfreund schaut ein bisschen zurück und erinnert an Kurioses und Spektakuläres, das sich in der Region ereignet hat.

Isleker Wiki

Egal ob Billard, Backfisch oder Bonobo-Affe: Beim Internet-Lexikon Wikipedia findet man zu fast allem nützliche Informationen. Das Besondere der Internet-Enzy-klopädie: Jeder kann etwas Wissenswertes beisteuern. Und so etwas sollte es auch speziell für den Islek geben (der TV berichtete am 19. November 2007) - laut Definition "eine ausgedehnte Hochfläche im Mittelgebirgszug Eifel-Ardennen".

Vor fast genau zehn Jahren wurde das "Islekerwiki", eine Infobörse nach dem Vorbild von Wikipedia, aktiviert, ganz feierlich bei einem symbolischen Akt zusammen von Norbert Schneider, seinerzeit Bürgermeister der VG Neuerburg, Josef-Peter Mertes, 2007 Präsident der ADD Trier, sowie von Patrick Schnieder, damals Bürgermeister der VG Arzfeld. Zukünftig sollten hier Informationen aus allen Bereichen des Isleks gesammelt und präsentiert werden.

Mittlerweile existiert die Internetseite islekerwiki.org nicht mehr. Wer sich also mal über den Islek informieren möchte, schaut heute bei <%LINK auto="true" href="http://www.islek.info" text="www.islek.info" class="more"%>



Junge, Junge



Ein 13-jähriger Junge wurde samstags, am 17. November 2007, kurz vor Mitternacht in Speicher vermisst gemeldet (der TV berichtete am 20. November 2007). Er war zu Besuch in Speicher und sollte am Abend wieder nach Trier zu seiner Mutter zurückkehren. Bei der Suche durch die Polizei wurde der Junge auf einer Parkbank in Speicher schlafend bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gefunden und zum Elternhaus in Trier gebracht. Falls Sie der Junge sind und mittlerweile lieber in warmen Daunen schlafen: Was ist aus Ihnen geworden? Melden Sie sich doch unter eifel@volksfreund.de



Bewegtes Jahr für die Bauern

Blauzungenkrankheit und ansteigende Milch- und Getreidepreise: Das waren die Themen der Bauern 2007 (der TV berichtete am 22. November 2007). "Nichts ist so, wie es war", resümierte Michael Horper, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, bei der Delegiertenversammlung des Kreisbauernverbandes Bitburg-Prüm. Ein Beispiel: 2007 zahlten beide großen Molkereien der Region 40 Cent pro Liter Milch oder mehr. Das waren rund zehn Cent mehr als 2006. Und heute? Da gibt es durchschnittlich 38 Cent pro Liter.



Namenwahl, bitte!

Das Gelände war im November 2007 frei, der Bau der Bitburger Stadthalle hatte aber noch nicht begonnen (der TV berichtete am 26. November 2007). Dennoch gab es erste Vorschläge für einen Namen. Stephan Garcon brachte drei Namensvorschläge ins Spiel: Merowinger Halle, Dr.-Hanns-Simon-Halle und eben: Stadthalle Bitburg. Wie die Geschichte ausgegangen ist, weiß man ja. Die Stadthalle heißt einfach nur ... Stadthalle. Der TV rief damals Leser auf, sich an der Namenssuche zu beteiligen für Bitburgs Großprojekt. Heraus kamen Vorschläge wie "Beda-Halle", "Beda-Kastell", "Beda-Arena", "Beda Forum", "Bit-Halle", "Bit Forum", "Gäßestrepper Halle", "Gäßestrepper Stube", "Beberiger Stuf", "Römer Halle", "Römer Treff", "Bitburger Freizeit Oase", "Bitburger Kulturforum", "Bürger Forum" oder "Halle am Grünen See".