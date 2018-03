Alte Herren im Showfieber

(red/scho) Die Theatergruppe Biersdorf hat mit „TuS Wadenkrampf im Showfieber“ Premiere gefeiert. In der Komödie geht es ums 75. Jubiläum des TuS Wadenkrampf. Die Altherrenmannschaft um Franz Scheckenbauer (Martijn de Winter) und die Freunde 0tto Rohhackel (Martin Steinbach) und Gerd Struller (Helmut Weniger) will ein Fest organisieren. In weiteren Rollen: Pascal Bartz, Claudia Carus, Elke Giebel, Anne Valerius, Marcel Hommerding, Manuela Becker und Marion Carl. Weitere Aufführungen im Haus Beda: 13.,14.,20.,21.,27.,28. Januar – samstags um 20 Uhr, sonntags um 14.30 Uhr. Karten: Kulturgemeinschaft, Theis Mühle, Volksbank Biersdorf am See. ⇥Foto: Theatergruppe Biersdorf