Auf Grund einer internen dienstlichen Veranstaltung werden am Dienstag, 22. Mai, in den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit in Bitburg und Prüm keine Vorsprachen ohne Termin möglich sein. Vorher vereinbarte Vermittlungs- und Beratungsgespräche finden jedoch statt. Bei dringenden Anliegen steht die kostenlose Service Hotline 0800/4555500 zur Verfügung.