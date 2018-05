Wiersdorfer Maikirmes mit Motorradsegnung

(uhe) Am letzten Juniwochenende feiern die Wiersdorfer wieder ihre Maikirmes. Die Veranstaltung beim Dorfgemeinschaftshaus startet am Samstag, 26. Mai, um 20 Uhr mit der Eröffnung des Bierstands und der Übertragung des Champions-League-Finales auf der Großleinwand. Dazu gibt es Livemusik mit der Coverband „Crazy Hill“. Am Sonntag, 27. Mai, geht es dann ab 9 Uhr mit Frühstück und Frühschoppen weiter. Um 10 Uhr startet die geführte Motorradtour durch die Eifel, der gegen 11.30 Uhr die 10. Auflage der Wiersdorfer Motorradsegnung folgt. Begleitet wird der Vormittag vom Musikverein Biersdorf. Der Kirmesausklang ist dann am späten Nachmittag.