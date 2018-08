(red) Die Galerie Augarde lädt für Samstag, 8. September, um 17 Uhr zur Vernissage mit Kai Savelsberg ein. Der in Aachen lebende Künstler ist seit 1997 freischaffend tätig. Die philosophische und dichterische Auseinandersetzung mit seinen Bildern, die malerische Umsetzung seiner Worte sind als Einheit zu sehen.

Die Ausstellung dauert bis 28. Oktober. Die Finissage ist am Sonntag, 28. Oktober, 13 bis 18 Uhr.

Am Freitag, 12. Oktober, 19 Uhr, ist ein Benefizkonzert mit der Jazz- und Soulsängerin Sarah Jasmin für den Verein »lächeln am himalaya – a smile for nepal« (Plätze begrenzt, Anmeldung erforderlich, Spende 10 Euro).