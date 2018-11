Amadeus trifft Breakdance

Was Mozart dazu sagen würde? Junge Tänzer interpretieren sein Werk auf ihre Art in Echternach.

(red) Was hat Breakdance mit Mozart zu tun? Jede Menge. Zumindest, wenn man die bayrische Dancefloor Destruction Crew (DDC) und den Berliner Opernregisseur und Dirigenten Christoph Hagel fragt. Unter dem Titel „Breakin’Mozart“ verbinden sie, was auf den ersten Blick nicht zusammengehört. Ihre Show zeigen sie am Samstag, 8. Dezember, um 20 Uhr im Trifolion Echternach.

Christoph Hagel und die DDC kombinieren erstmals Breakdance mit der Musik von Mozart in einer abendfüllenden Show. Die jungen Tänzer stellen sich der Herausforderung Mozarts und verbinden ihre Kunst auf einzigartige Weise mit der Musik des Wiener Wunderkindes.

Mozart erklingt im Original live am Klavier, in Orchesterversionen und modernen Hip-Hop-Bearbeitungen. Wummernde Technobeats fehlen ebensowenig wie Funky Mozart und Rocking Amadeus.

Karten (22 bis 48 Euro im Vorverkauf): Luxembourg Ticket: www.luxembourgticket.lu; Telefon 00352/470895 -1; Ticket Regional: www.ticket-regional.de, Telefon 0651/9790777; Trifolion Ticket Service, Echternach, Telefon 00352/267239-500 (Montag bis Freitag, 13 bis 17 Uhr). Info: www.

breakinmozart.de/trailer