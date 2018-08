Ankommen ist einfach. Kreissparkasse begrüßt neue Azubis

(red) Sieben Nachwuchskräfte haben ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium bei der Kreissparkasse Bitburg-Prüm begonnen. Vorstandsmitglied Rainer Nickels und Stefan Krämer, Leiter der Abteilung Personal, begrüßten die neuen Auszubildenden sehr herzlich und wünschten eine gute und erfolgreiche Ausbildungszeit.

„Ausbilden und jungen Menschen in der Region eine reizvolle berufliche Perspektive bieten, gehört zweifelsfrei zum Selbstverständnis der Kreissparkasse Bitburg-Prüm“, so Rainer Nickels. „Wer bei uns eine Ausbildung macht, trifft auf eine hohe Fachkompetenz, auf ein kollegiales Miteinander und lernt, erfolgreich im Team zu arbeiten. Das bestätigte auch Manuela Kohl, Ausbildungsleiterin: „Ausbildung ist in unserem Haus kein Zufallsprodukt, sondern ein durchdachter Prozess, der von allen Mitarbeitern gelebt wird. Ein Teil davon ist die für die Auszubildenden konzipierte Einführungswoche. ⇥Foto: Kreissparkasse Bitburg-Prüm